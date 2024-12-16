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16:26, 16 декабря 2024Забота о себе

Мужчина с запущенным раком кишечника рассказал о первых симптомах болезни

The Sun: мужчина с раком кишечника назвал первым симптомом болезни боль в животе
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Джо Фарацис, у которого в 2019 году выявили запущенный рак кишки, рассказал о первых симптомах болезни. Его историю опубликовало издание The Sun.

34-летний Фарацис рассказал, что поначалу ощущал лишь несильную тупую боль в правой нижней части живота, но он не обращал на нее внимания, так как она появлялась время от времени и проходила сама. Врач посоветовал мужчине обследовать кишечник, но тот проигнорировал рекомендацию.

Через полгода Фарацис впервые заметил кровь на туалетной бумаге, но и в этот раз не придал значения тревожному сигналу. «Я не беспокоился, ведь симптомы проявлялись не каждый день. К тому же я считал себя непобедимым в 28 лет, поэтому ничего не предпринимал», — признался он.

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Только когда кровотечения из кишки стали сильными, мужчина обратился за медицинской помощью. Колоноскопия показала наличие новообразования в кишечнике, которое оказалось злокачественным.

Фарацису провели операцию и назначили лечение, но оно не дало должного эффекта, и метастазы распространились по всему организму. После того как они были обнаружены в легких и печени, врачи сообщили мужчине, что у него неизлечимая форма заболевания.

Сейчас Фарацис в ремиссии, но, по словам медиков, болезнь может вернуться.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании, у которой выявили редкий рак груди. Женщина призналась, что четыре года игнорировала симптом болезни.

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