Колесник заявил, что неукомлектованность ВСУ позволяет сохранять силы войскам РФ

Укомплектованность подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в 45-50 процентов означает, что Вооруженные силы России могут меньшими силами отработать боевые задачи, сообщил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Последствия неукомплектованности ВСУ для хода специальной военной операции депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Это серьезнейшая вещь. В обороне и в наступлении соотношение сил у наступающих должно быть в три раза больше. Если у них неукомплектованность в 50-55 процентов на линии боевого соприкосновения, на линии обороны, даже в укрепрайонах, то нас должно быть больше не в три раза, а в полтора. То есть мы сохраняем свои войска и меньшими силами можем их отработать в соответствии с классическими нормами военной науки», — рассказал Колесник.

Также депутат добавил, что дух украинской армии уже сломлен.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины из-за наступления армии России вынуждены перейти к обороне, а также задействовать оставшиеся резервы. По его данным, укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае составляет не более 45-50 процентов.

16 декабря президент России Владимир Путин заявил о переломном моменте на поле боя. Он отметил боевую активность и перехват стратегической инициативы российскими военными.

