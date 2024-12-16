Киев намерен снизить возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в ходе своего выступления на коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.
По указке тех, чьи интересы он [Киев] обслуживает и защищает, [украинские власти] пойдут и на снижение [возраста] мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой
Глава государства отметил, что украинское руководство не стремится защитить интересы мирного населения, отлавливая годных для службы мужчин прямо на улицах «как бродячих собак».
Путин заявил о переломном моменте в зоне СВО
На линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине происходит переломный момент, сообщил глава страны.
На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы
По его словам, сейчас можно говорить о «прочном» владении российскими бойцами военной инициативой. Глава государства подчеркнул, что этим страна обязана не только работе солдат, но и слаженным действиям оборонных предприятий.
Он назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Путин подчеркнул, что лишь за этот год российские военные взяли под свой контроль 189 населенных пунктов в зоне СВО. Также в течение 2024-го каждый день более тысячи россиян подписывали контракт с Минобороны. «Люди добровольно идут на фронт», — сказал российский лидер.
Путин обвинил киевские власти в преступлениях против народов Украины и России
Глава государства добавил, что киевские власти продолжают совершать преступления против народов России и Украины каждый день. Он напомнил, что нынешнее украинское руководство было сформировано в результате госпереворота в 2014 году.
«Это имеет значение и сегодня, потому что эти люди, которые у власти находятся, каждый день совершают преступления. И против своего народа, и против нашего», — указал политик.
Путин уточнил, что вторжение ВСУ в Курскую область является наиболее очевидным примером преступления Киева против россиян. Глава страны заметил, что военные аналитики со всего мира сошлись во мнении, что украинская операция в России является бессмысленной «авантюрой», которая тем не менее уже принесла много горя.
Президент добавил, что российские военные и дальше продолжат прикладывать все силы для того, чтобы отбросить противника за пределы приграничного региона и наказать всех виновных.