«И пацанов погонят на убой». Путин — о возможной мобилизации 18-летних украинцев и переломе в зоне СВО

Президент РФ Путин заявил о переломном моменте на поле боя в зоне СВО

Киев намерен снизить возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в ходе своего выступления на коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

По указке тех, чьи интересы он [Киев] обслуживает и защищает, [украинские власти] пойдут и на снижение [возраста] мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что украинское руководство не стремится защитить интересы мирного населения, отлавливая годных для службы мужчин прямо на улицах «как бродячих собак».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Путин заявил о переломном моменте в зоне СВО

На линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине происходит переломный момент, сообщил глава страны.

На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы Владимир Путин президент России

По его словам, сейчас можно говорить о «прочном» владении российскими бойцами военной инициативой. Глава государства подчеркнул, что этим страна обязана не только работе солдат, но и слаженным действиям оборонных предприятий.

Он назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Путин подчеркнул, что лишь за этот год российские военные взяли под свой контроль 189 населенных пунктов в зоне СВО. Также в течение 2024-го каждый день более тысячи россиян подписывали контракт с Минобороны. «Люди добровольно идут на фронт», — сказал российский лидер.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Путин обвинил киевские власти в преступлениях против народов Украины и России

Глава государства добавил, что киевские власти продолжают совершать преступления против народов России и Украины каждый день. Он напомнил, что нынешнее украинское руководство было сформировано в результате госпереворота в 2014 году.

«Это имеет значение и сегодня, потому что эти люди, которые у власти находятся, каждый день совершают преступления. И против своего народа, и против нашего», — указал политик.

Путин уточнил, что вторжение ВСУ в Курскую область является наиболее очевидным примером преступления Киева против россиян. Глава страны заметил, что военные аналитики со всего мира сошлись во мнении, что украинская операция в России является бессмысленной «авантюрой», которая тем не менее уже принесла много горя.

Президент добавил, что российские военные и дальше продолжат прикладывать все силы для того, чтобы отбросить противника за пределы приграничного региона и наказать всех виновных.