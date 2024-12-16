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13:07, 16 декабря 2024Силовые структуры

Следователи восстановили обстоятельства попадания кота Твикса на улицу

Кота Твикса выкинул из вагона один из пассажиров
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи восстановили события и выяснили, как кот Твикс оказался на улице. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Поезд стоял на станции Киров 24 минуты. Когда до отъезда оставалось десять минут, проводница понесла Твикса к тамбуру. Кот вырвался и убежал. Питомца поймал один из пассажиров и передал проводнице в руки. В тамбуре женщина опустила Твикса, в этот момент в вагон поднимался последний пассажир. Он взял кота и выставил наружу, когда проводница объяснила ему ситуацию.

Твикс выбрался из переноски в 12:23 по московскому времени 11 января. Пассажиры сообщили проводнице о коте, который ходил без хозяина по вагону. Женщина предприняла попытку найти владельца животного, но в итоге питомец оказался на улице. Замерзшего Твикса нашли 20 января. Следствие квалифицировало инцидент как жестокое обращение с животным. Проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.

13 декабря уголовное дело было прекращено из-за недоказанности умысла.

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