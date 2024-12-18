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15:08, 18 декабря 2024Наука и техника

Названы худшие игры 2024 года

Utopia City с рейтингом 23 признали худшей игрой года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра Utopia City

Агрегатор оценок от журналистов и геймеров Metacritic назвал худшие игры 2024 года. Список доступен на сайте сервиса.

Согласно правилам площадки, в рейтинг попадают тайтлы, набравшие не менее 4 оценок от профессиональных критиков. Год назад Metacritic отбирала игры, набравшие не менее 7 оценок. Самой низкооцененной видеоигрой оказался научно-фантастический шутер от первого лица Utopia City. По словам экспертов, игра выделяется ужасной даже для 2006 года графикой. Ей поставили 23 балла из 100.

На втором месте с рейтингом 41 балл разместилась мобильная игра Devil May Cry: Peak of Combat. Журналисты издания Destructoid назвали ее одной из самых безрадостных игр в истории. На третьем месте поместили игру для PSVR2 HappyFunland, которая также получила 41 балл. Журналисты портала GameOver.gr заметили, что игровой процесс длится всего два часа, но из-за гигантского количества багов игра кажется бесконечной.

В первую десятку также включили Food Truck Simulator, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, Stranger Things VR, Transformers: Galactic Trials, PO'ed: Definitive Edition, Looney Tunes: Wacky World of Sports и Metal Slug Attack Reloaded.

Год назад худшей игрой 2023-го, по данным агрегатора Metacritic, оказалась The Lord of the Rings: Gollum. Она получила оценку 34 балла.

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