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00:08, 18 декабря 2024Спорт

Министр спорта высказался о дискриминации в отношении российских атлетов

Дегтярев: дискриминация российских атлетов не основание для самоизоляции
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о дискриминации в отношении отечественных атлетов. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, сегодня дискриминируются наши спортсмены, да, есть не очень корректные решения и поведение некоторых международных федераций и организаций, но это не должно служить основанием для самоизоляции», — заявил Дегтярев. Он назвал выступающих в нейтральном статусе россиян героями, которые любят Россию и спорт и привозят медали на родину.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация продолжит помогать российским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, World Aquatics смягчила критерии допуска, и отечественные спортсмены смогли выступить на чемпионате мира на короткой воде и завоевать десять медалей.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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