Напавшему на отца пресс-секретаря патриарха Кирилла дали пожизненный срок

Суд приговорил к пожизненному сроку Щербакова за убийство отца Легойды

Мособлсуд приговорил к пожизненному сроку 27-летнего уроженца Брянска Адама Щербакова за разбойное нападение на 90-летнего Романа Легойду — отца пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Пенсионер согласился подвезти Щербакова, тот нанес ему 24 удара ножом, а затем выбросил тело на обочину и забрал машину. Осужденного отправят в колонию особого режима.

Преступление было совершено 29 декабря 2023 года в подмосковном поселке Горки Ленинские. Щербаков у продуктового магазина заметил незнакомого пожилого мужчину и решил его обокрасть. С этой целью он уговорил пенсионера подвезти его, а по дороге напал на него. После расправы преступник забрал у потерпевшего 100 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что Щербаков подделал два паспорта. В октябре и декабре 2023 года он нашел в Москве и области два документа и вклеил в них свою фотографию.

29 декабря 2023 года машину с отцом Владимира Легойды нашли в овраге. Почти сразу же силовики задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.