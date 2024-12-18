Военкор заявил, что ВСУ готовят «удар последней надежды» в Курской области. Опасен ли он для российских войск?

Подоляка заявил, что ВСУ планируют удар последней надежды в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить в Курской области «удар последней надежды», заявил военкор Юрий Подоляка.

По его словам, данные об этом уже имеются, однако источники он не раскрыл. Подоляка утверждает, что атака может начаться уже очень скоро. Он уточнил, что «ударом последней надежды» возможную атаку называют непосредственно в украинских штабах.

Ожидание удара привело к затишью в регионе

По мнению Подоляки, такой удар может представлять опасность для российских войск. Из-за ожидания атаки в зоне боев в Курской области сейчас установилось относительное затишье.

Военкор также сообщил, что украинская сторона проводит кампанию по дезинформации в отношении направления и даты вероятного удара.

И все это происходит на фоне фактического полуразвала фронта [ВСУ] на покровском и кураховском направлениях. Посмотрим, к чему это все приведет Юрий Подоляка военкор

Также Подоляка заявил, что накануне, 17 декабря, Российская армия успешно штурмовала позиции ВСУ в районе Черкасской Конопельки и сумела взять под контроль это село. При этом, по его словам, не подтвердилась информация о контроле над большей частью сел Русское Поречное и Черкасское Поречное.

До этого он утверждал, что российские военные уже ведут зачистку сел.

В ВСУ пожаловались на обстановку в Курской области

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы России ведут активные штурмы позиций ВСУ в Курской области. По информации ведомства, всего за минувшие сутки было проведено 68 штурмов. Сообщается также о множественных ударах по позициям ВСУ.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили о 341 обстреле позиций украинских войск.

До этого украинские офицеры рассказывали, что положение ВСУ в Курской области становится все мрачнее, из-за сложных погодных условий войска перешли в оборону.

Отмечается, что Российская армия имеет преимущество в личном составе, оружии и военной технике. В свою очередь, бойцы ВСУ жалуются на снег, холод, слякоть и крыс. По словам собеседников издания, переломный момент наступил в сентябре, когда Киев вывел из Курской области элитные подразделения, заменив их на менее опытных бойцов. После этого ВСУ потеряли около половины занятых территорий, а также полностью перешли в оборону.