Российская теннисистка рассказала о способах потратить призовые за Олимпиаду-2024

Теннисистка Диана Шнайдер положит призовые за Олимпиаду-2024 на банковский счет

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью YouTube-каналу BetBoom Tennis рассказала, на что хочет потратить призовые за завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У меня нет такого, что я хочу сразу куда-то эту сумму потратить, в основном она просто лежит на банковском счете. На какой-нибудь отдых потрачу в следующем году», — заявила спортсменка. Она отметила, что советуется о тратах с родителями.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Шнайдер вместе с Миррой Андреевой премируют за завоевание серебряных медалей на Олимпиаде-2024.

Андреева и Шнайдер заняли второе место в женском парном разряде. В финале турнира они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани. Спортсменки стали единственными из 15 россиян, участвовавших в соревнованиях, кому удалось завоевать медали.