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19:44, 20 декабря 2024Спорт

РФС завершил расследование матчей «Крыльев Советов» после заявления губернатора Федорищева

РФС завершил расследование матчей «Крыльев Советов» на предмет коррупции
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) завершил расследование матчей «Крыльев Советов» после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Об этом сообщает Sport24.

«Проверка по матчам «Крыльев» завершена, в следующую среду-четверг мы предоставим все данные правоохранительным органам. Основания у Федорищева поднять эти вопросы были. Преждевременно говорить приведет ли это к каким-то процессуальным мерам», — рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

27 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» якобы для взяток судьям. О долге самарской команды Федорищев узнал от одного из функционеров. Губернатор также заявлял, что в подобных схемах замешаны порядка 10 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Позднее Федорищев сделал заявление о непричастности «Зенита» к этому скандалу. «Точно знаю, что "Зенит" такой деятельностью [подкупом судей] не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», — отметил Федорищев.

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