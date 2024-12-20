РФС завершил расследование матчей «Крыльев Советов» после заявления губернатора Федорищева

Российский футбольный союз (РФС) завершил расследование матчей «Крыльев Советов» после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Об этом сообщает Sport24.
«Проверка по матчам «Крыльев» завершена, в следующую среду-четверг мы предоставим все данные правоохранительным органам. Основания у Федорищева поднять эти вопросы были. Преждевременно говорить приведет ли это к каким-то процессуальным мерам», — рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
27 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» якобы для взяток судьям. О долге самарской команды Федорищев узнал от одного из функционеров. Губернатор также заявлял, что в подобных схемах замешаны порядка 10 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Позднее Федорищев сделал заявление о непричастности «Зенита» к этому скандалу. «Точно знаю, что "Зенит" такой деятельностью [подкупом судей] не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», — отметил Федорищев.