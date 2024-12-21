Задержанный из-за поломки рейс из Египта перенесли

Задержанный рейс Москва — Шарм-эш-Шейх вылетит утром 22 декабря

Задержанный рейс Москва — Шарм-эш-Шейх (Египет) вылетит утром 22 декабря. Такую дату назвали в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что рейс вылетит в 07:00 по московскому времени. Время было изменено в связи с ожиданием резервного воздушного судна, сказали в пресс-службе.

Ранее издание Baza сообщило, что в московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанного рейса в Шарм-эш-Шейх заблокировали выход на посадку другим пассажирам. Рейс UJ 614 авиакомпании Al Masria должен был вылететь 20 декабря, но посадку постоянно откладывали. Пассажиры находились в аэропорту почти сутки. Успокаивать недовольных пришлось полицейским, известно о задержаниях.

Ситуацию с задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх взяла на контроль транспортная прокуратура. На рейс было зарегистрировано 218 пассажиров.

В Ассоциации туроператоров России назвали причиной задержки рейса техническую неисправность самолета. В авиакомпании рассказали, что пассажирам предоставили питание и напитки, предложили временное жилье.