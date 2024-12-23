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00:42, 23 декабря 2024Спорт

Российская синхронистка-чемпионка высказалась о возвращении на международные старты

Синхронистка Дорошко: не могу сказать, что я сильно обрадовалась допуску
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Ruters

Чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко высказалась о возвращении россиян на международные старты. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не могу сказать, что я сильно обрадовалась. На самом деле, страшно. Мы долго отсутствовали на международной арене, за это время наш вид спорта кардинально поменялся, стал еще более субъективным», — призналась Дорошко. Она подчеркнула, что не сомневается в уровне российской сборной, но ей не хочется, чтобы их из вредности или по другим причинам не оценили по достоинству.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. Отечественные спортсмены теперь могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Россияне уже смогли принять участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Сборная выступила в нейтральном статусе и заняла второе место в медальном зачете, завоевав десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных.

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