Тигр растерзал пожилую женщину на глазах у ее односельчанок

В Индии тигр растерзал 60-летнюю женщину в национальном парке Корбетт

В Индии тигр набросился на пожилую женщину, которая пошла в лес с односельчанками, и растерзал ее. Об этом сообщает Hindustan Times.

Нападение произошло в среду, 18 декабря, в районе Найнитал, штат Уттаракханд. Утром 60-летняя Тусли Деви с другими жительницами деревни отправилась собирать корм для скота в районе знаменитого национального парка Корбетт. В зарослях женщину атаковал тигр. Ее подруги бросились обратно в деревню за помощью.

Сотрудники департамента лесного хозяйства обнаружили останки в 500 метрах от того места, где случилось нападение. Односельчане Деви устроили акцию протеста после случившегося и перекрыли шоссе. Они заявили, что недавно администрация парка расширила зону сафари, и столкновения людей с хищниками участились.

Представители властей заявили, что им понадобилось два часа, чтобы успокоить жителей деревни. Они пообещали, что примут к сведению все требования.

Ранее в Индии тигр растерзал пожилую женщину в национальном парке Панна, штат Мадхья-Прадеш. Он схватил 65-летнюю Фулию Бай и утащил в лес на глазах у ее подруг.

