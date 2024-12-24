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19:15, 24 декабря 2024Экономика

«Газпром» оценил темпы роста мирового потребления газа

«Газпром»: потребление газа в мире выросло более чем на 100 млрд кубометров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В январе-декабре мировое потребление газа выросло более чем на 100 миллиардов кубометров в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале российского энергохолдинга «Газпром».

В компании отметили, что добиться подобной динамики удалось во многом за счет наращивания потребления этого вида топлива в развивающихся странах. Речь, в первую очередь, идет о России, Индии и Китае. В 2024 году, как уточнили в «Газпроме», в мире росли темпы потребления не только газа, но и других видов ископаемого топлива, включая нефть и уголь. «Потребление нефти, газа и угля достигло исторических максимумов», — заявили в пресс-службе монополиста.

При этом единственными регионами мира, в которых наблюдалась противоположная динамика в этом году, оказался Евросоюз и Великобритания. Как подчеркнули в холдинге, энергетическая политика властей европейских стран направлена на «искусственное разрушение» спроса на газ. Подобная стратегия, как считают в «Газпроме», наносит вред экономике западных государств. Что касается дальнейшей стратегии самого холдинга, то она будет направлена «на поступательное развитие с учетом текущих тенденций мирового энергетического рынка».

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По итогам 2023 года «Газпром» на фоне резкого сокращения поставок топлива в страны ЕС оказался самой убыточной российской компанией. Минус холдинга по стандартам финансовой отчетности (МСФО) за это время превысил 583 миллиарда рублей. За первые девять месяцев 2024-го чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 309,1 миллиарда.

С 1 января 2025 года российский энергохолдинг лишится возможности поставлять топливо через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Как отмечали аналитики Института энергетики и финансов (ИЭФ), при подобном развитии событий «Газпром» лишится доходов в размере 3,9-4,8 миллиарда долларов. Ежегодные же потери Украины эксперты оценили примерно в 1,3 миллиарда.

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