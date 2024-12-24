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14:11, 24 декабря 2024Россия

«Думают, что нас уже всех похоронили». В России беспилотник влетел в здание академии МВД

В Нижнем Новгороде беспилотник влетел в здание академии МВД
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: isoprotonic / Shutterstock / Fotodom  

В Нижнем Новгороде беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в здание академии МВД. Согласно предварительной информации, в дроне не было заложено взрывное устройство, так что взрыва и последующего возгорания не произошло.

К настоящему моменту курсантов образовательного учреждения эвакуировали из академии. Сведений о пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Официальных комментариев насчет случившегося также пока не поступало.

Кадр: ННТВ / YouTube

Дрон мог быть запущен самими курсантами

В момент падения беспилотника в академии проводились военные учения, так что дрон мог быть запущен самими курсантами. Об этом сообщает портал NN.ru.

Источник местного издания подтвердил, что экстренные службы получили вызов по адресу Анкудиновское шоссе, 3, где располагается академия, однако он оказался ложным.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представители академии сообщили, что обстановка в учреждении стабилизировалась. «У нас все хорошо, никак взрывов не было. У нас были учения, но уже все на своих местах. Все звонят, думают, что нас уже всех похоронили. Но все в порядке», — рассказали порталу.

Корреспондент издания уточнил, что к зданию академии прибыло несколько полицейских машин. Правоохранители с собаками проводят осмотр территории.

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21 декабря 2024

В Нижегородской области средства ПВО отбили атаку ВСУ

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отбили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщал глава региона Глеб Никитин, украинские войска предприняли попытку ударить по российскому региону в ноябре. По его словам, вражеская атака была оперативно отражена. Он уточнил, что в ходе случившегося никто не пострадал.

«Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области», — выразил признательность глава Нижегородской области.

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