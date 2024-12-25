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08:40, 25 декабря 2024Бывший СССР

Еще в одном украинском городе раздались взрывы

В Кривом Роге произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram.

Каких-либо подробностей в публикации не приводится. В городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы были слышны в Днепропетровске и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Они также прозвучали в Харькове. Сообщалось, что по городу было нанесено как минимум семь ударов, а местные паблики говорят о минимум 10 взрывах.

Утром в среду, 25 декабря, Украина подверглась массированному ракетному удару. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

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