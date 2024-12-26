«Как же можно было так облажаться». Губерниев обратился к Вяльбе на фоне возвращения россиян на международные старты

Губерниев высказался о позиции Вяльбе словами «как же можно было так облажаться»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь подшутил над главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. Журналист обратился к бывшей спортсменке на фоне положительной динамики допуска российских атлетов на международные соревнования.

Очень трудно сегодня! Сложно… Иным… Таким, как Елена Вяльбе: держитесь, дорогая моя… Как же можно было так облажаться… Дмитрий Губерниев спортивный комментатор

В своем Telegram-канале Губерниев также опубликовал ссылку на новость о том, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал подвигом участие российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета, однако в последнее время ситуация меняется. Например, 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе.

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Вяльбе называла предателями согласных выступать под нейтральным статусом россиян

Глава ФЛГР ранее заявляла, что российские лыжники не будут выступать на международной арене без флага и гимна страны. «Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — говорила она.

Кроме того, она назвала предателями россиян, которые согласятся принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом. «Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99 процента российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят "нет"», — добавила она.

Также она заявила, что выступление под нейтральным флагом вызовет ненависть болельщиков. «Это приведет к расколу в обществе», — отметила она, комментируя новость о том, что 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

При этом в сентябре Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Губерниев предлагал Вяльбе покинуть пост главы ФЛГР

В последнее время Губерниев регулярно выступает с критикой в адрес Вяльбе. Так, в середине декабря он заявил, что ей стоит оставить занимаемый с 2010 года пост.

Если честно, она уже столько глупостей наговорила, что обращать особого внимания не хочется. Все уже привыкли к этому. Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом

Дмитрий Губерниев спортивный комментатор

По его мнению, тот факт, что Вяльбе не избрали в исполком Олимпийского комитета России, говорит сам за себя. «Люди, принимающие решения, уже все понимают», — отметил он.

Также он выразил мнение, что глава ФЛГР превратилась в нерукопожатного персонажа для всех нормальных людей. «Как сказал поэт: "Оспаривать глупца никакого смысла нет". Надо обратиться в наше посольство в Лондоне — они с удовольствием прокомментируют», — отреагировал он на слова Вяльбе о том, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева — предатель Родины.

Тогда же он добавил, что «с мракобесами ему не по пути». При этом спортивный комментатор подчеркнул, что с уважением относится к спортивным заслугам Вяльбе и раньше болел за нее. Однако считать ее лучшей лыжницей ХХ века Губерниев отказался. Он задался вопросом о том, кто присвоил бывшей спортсменке этот титул. «При наличии еще двух Героев Российской Федерации, Ларисы Лазутиной и Любови Егоровой, Вяльбе — лучшая лыжница XX века? Это вранье!» — заявил журналист.