В России заявили о резком росте импорта мандаринов из Абхазии

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ превысили их объем за весь прошлый сезон

Абхазия в октябре-декабре текущего года поставила в РФ 30 тысяч тонн мандаринов, что на пять тысяч тонн больше, чем за весь прошлый сезон, который обычно завершается в конце января — начале февраля. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Краснодарской таможни по городу Сочи Марину Жупанову сообщает «Интерфакс».

По словам собеседницы агентства, заявившей о резком росте цитрусового импорта, в преддверии новогодних праздников его объемы на этом направлении возрастают.

«Из Абхазии поступает до тысячи тонн мандаринов в сутки, таможенный контроль проходят в среднем более 200 грузовых машин с сельхозпродукцией», — уточнила представитель таможни. Также она рассказала, что с начала сезона фиксируются нарушения, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, непредоставлением фитосанитарных сертификатов на перевозимую сельхозпродукцию, в связи с чем было возбуждено около 30 дел об административных правонарушениях.

Ранее на фоне претензий по поводу качества продукции в Абхазии даже заявляли о том, что российская сторона якобы запретила бизнесу республики ввоз мандаринов. Однако вскоре выяснилось, что таких решений в РФ не принимали, а речь шла об остановленной на границе партии фруктов, которая не прошла карантинную проверку. Уже на следующий день исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа сообщил, что ввоз мандаринов в РФ возобновился.