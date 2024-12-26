40-летняя Юлия Пересильд пришла на премьеру фильма в платье с глубоким декольте

Российская актриса Юлия Пересильд вышла в свет в платье с глубоким декольте

Российская актриса Юлия Пересильд пришла на премьеру фильма «Финист. Первый богатырь» в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда фильма «Вызов» вышла в свет в темно-зеленом облегающем платье с глубоким декольте. При этом артистка отказалась от бюстгальтера и частично продемонстрировала оголенную грудь.

Образ Пересильд украсили массивные колье и браслет золотого оттенка. Стилисты завили ее волосы в локоны, а визажисты нанесли макияж с красной помадой.

Ранее в декабре Юлия Пересильд показала фото топлес в бане. Она разместила снимок, на котором предстала обнаженной, прикрыв голую грудь еловыми ветками.