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10:13, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

На Украине напомнили Евросоюзу о необходимости расследования подрывов «Северных потоков»

Журналистка Панченко задала вопрос Каллас о расследовании по «Северным потокам»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политики безопасности Кае Каллас, напомнив о необходимости расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Пост об этом она написала в соцсети X.

«А как насчет расследования подрыва газопровода "Северный поток"?» — задала вопрос Каллас журналистка. Таким образом Панченко ответила на публикацию европейской чиновницы, в котором та сообщила, что отключение электрокабеля EstLink 2, соединяющий Эстонию с Финляндией, — последний инцидент в серии атак на важные инфраструктурные объекты.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что странам Запада необходимо бороться с «теневым флотом» России и исходящими от него угрозами. Он добавил, что его уведомили об отключении кабеля EstLink 2.

25 декабря произошло аварийное отключение кабеля EstLink 2. Отмечалось, что в Финляндии начали расследование произошедшего. Так, в момент аварии рядом с кабелем находилось контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга.

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