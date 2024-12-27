«Пари Нижний Новгород» сделал заявление на фоне отстранения игроков за договорные матчи

«Пари НН» поприветствовал отстранение футболистов за участие в договорных матчах

«Пари Нижний Новгород» на своем сайте сделал заявление на фоне отстранения действующих и бывших игроков молодежной команды за участие в договорных матчах.

В клубе поприветствовали решение КДК РФС и отметили, что выступили инициаторами расследования. «"Пари НН" занимает проактивную позицию при выявлении подобных случаев. Клуб провел жесткую профилактическую работу с игроками молодежной команды», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что полузащитник Никита Милюков получил пожизненное отстранение от футбола. Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов дисквалифицированы на пять лет, из них четыре года — условно с испытательным сроком два года. Денис Чупрунов отстранен на три года условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

В нынешнем сезоне «Пари НН» набрал 16 очков в 18 матчах РПЛ. Команда находится на 12-м месте в турнирной таблице.