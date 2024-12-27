Российский футболист объяснил решение поехать чистить пляжи Краснодарского края от мазута

Футболист «Енисея» Сорокин сразу записался на очистку пляжей Анапы от мазута

Игрок футбольного клуба «Енисей» Андрей Сорокин объяснил решение присоединиться к волонтерам на побережье Краснодарского края, которые занимаются ликвидацией нефтяных загрязнений после крушения танкеров во время шторма в Керченском проливе. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен рассказал, что поехал в отпуск к родителям в Ейск и узнал о ситуации. «Мне знакомый тренер сказал, что собирается отряд волонтеров в Анапу. Мы с братом сразу записались», — поделился подробностями он.

Ранее стало известно, что Сорокин присоединился к волонтерам на побережье Краснодарского края. Футболист на протяжении трех дней с раннего утра до позднего вечера помогал в очистке пляжей.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье.

26 декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС). Очисткой грунта занимаются сотни волонтеров.