Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 27 декабря 2024Мир

В Госдуме ответили на планы ЕС ввести санкции против «теневого флота» России

Депутат Госдумы Чепа осудил планы ЕС ввести санкции против «теневого флота» РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на сообщения о планах Евросоюза (ЕС) ввести санкции против «теневого флота» России после инцидента в Балтийском море. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил реакцию еврочиновников.

Ранее стало известно, что в ЕС намереваются ввести санкции в отношении теневого флота России после инцидента в Балтийском море. «Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России», — говорилось в заявлении Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

«Никаких опять доказательств повреждения кабеля российским флотом нет, это пиар-акция того, чтобы в очередной раз обвинить во всем Россию. Никто этого не делал, и никаких интересов России в этом нет. Мы требуем и будем требовать расследование по "Северным потокам", поэтому даже нельзя теоретически представить, что мы будем отвечать какой-то ерундой на те преступления, которые в отношении нас совершали», — ответил Чепа.

Это попытки переложить с больной головы на здоровую

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Днем ранее президент Финляндии Александо Стубб заявил, что «теневой флот» России угрожает странам Западам и необходимо бороться с исходящими от него рисками. Он также подчеркнул, что был уведомлен о ситуации с отключением электрокабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.

В тот же день в Финляндии начали расследование инцидента с аварийным отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющим эту страну с Эстонией. Рядом с кабелем в момент отключения находились два судна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      Бывший футболист сборной России назвал сроки возвращения команды на международные турниры

      В российском городе осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой

      В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

      В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

      Правящая партия Южной Кореи подала иск из-за очередного импичмента

      Военные Армии России уничтожили более 10 украинских FPV-дронов за минуту

      В российском регионе разрешили рассказывающий о вине жертв изнасилования учебник ОБЖ

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше