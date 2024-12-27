В Госдуме ответили на планы ЕС ввести санкции против «теневого флота» России

Депутат Госдумы Чепа осудил планы ЕС ввести санкции против «теневого флота» РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на сообщения о планах Евросоюза (ЕС) ввести санкции против «теневого флота» России после инцидента в Балтийском море. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил реакцию еврочиновников.

Ранее стало известно, что в ЕС намереваются ввести санкции в отношении теневого флота России после инцидента в Балтийском море. «Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России», — говорилось в заявлении Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

«Никаких опять доказательств повреждения кабеля российским флотом нет, это пиар-акция того, чтобы в очередной раз обвинить во всем Россию. Никто этого не делал, и никаких интересов России в этом нет. Мы требуем и будем требовать расследование по "Северным потокам", поэтому даже нельзя теоретически представить, что мы будем отвечать какой-то ерундой на те преступления, которые в отношении нас совершали», — ответил Чепа.

Это попытки переложить с больной головы на здоровую

Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Днем ранее президент Финляндии Александо Стубб заявил, что «теневой флот» России угрожает странам Западам и необходимо бороться с исходящими от него рисками. Он также подчеркнул, что был уведомлен о ситуации с отключением электрокабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.

В тот же день в Финляндии начали расследование инцидента с аварийным отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющим эту страну с Эстонией. Рядом с кабелем в момент отключения находились два судна.