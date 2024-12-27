Стоматолог указал на несколько подручных средств для облегчения зубной боли

Стоматолог Хмаренко посоветовал полоскать рот водой с содой при зубной боли

Если нет возможности сразу обратиться к врачу, зубную боль можно облегчить при помощи нескольких подручных средств, рассказал главный врач стоматологической клиники AXDent Антон Хмаренко. На них эксперт указал «Ленте.ру».

Прежде всего для облегчения зубной боли врач посоветовал полоскать рот теплой водой с содой. Также, по его словам, можно принять нестероидное противовоспалительное средство и противоаллергический препарат — они снимут неприятные ощущения, воспаление и отек.

Однако, предупредил стоматолог, прибегать к популярным народным средствам для лечения больного зуба опасно. Например, при гнойном воспалении теплый компресс только усугубит ситуацию, а спиртовые настойки собственного приготовления для полоскания могут спровоцировать аллергическую реакцию или ожоги слизистых рта.

«При первой возможности надо обратиться к стоматологу, чтобы сохранить зуб. Даже если боль утихла, не стоит откладывать визит к врачу, так как боль уходит при отмирании ткани, но воспаление при этом остается. Инфекция с кровью и лимфой может распространиться по всему организму и спровоцировать осложнения вплоть до воспаления сердечной мышцы, суставов и заражения крови», — подытожил Хмаренко.

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