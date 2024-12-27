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11:49, 27 декабря 2024Россия

В Госдуме высказались о последствии отказа Норвегии спасать моряков с Ursa Major

Картаполов: норвежцам за отказ спасать моряков РФ с Ursa Major может грозить суд
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Yoruk Isik / File Photo

Норвежские моряки может попасть под международный суд за то, что они отказались спасать российских моряков с терпящего бедствия в Средиземном море сухогруза Ursa Major, считает депутат Госдумы Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.

«Это надо документировать и подавать на них в международный суд, как минимум на капитана и судовладельца», — сказал парламентарий.

Картаполов назвал нарушением международной конвенции отказ норвежских моряков спасать российских, он также указал на то, что случившееся — нарушение общечеловеческих норм и правил. По его словам, этот вопиющий случай вписывается в нынешние «западные нарративы».

Ранее отказ Норвегии спасать моряков с Ursa Major прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Политик заявил, что этого прощать нельзя, и призвал наказать Европу всеми возможными способами, в том числе помогать всем деструктивным процессам внутри нее.

Судно Ursa Major, которое следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира 24 декабря, два человека до сих пор числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что крушение на судне произошло из-за взрыва в машинном отделении.

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3, как выяснилось, отказалось принять на борт терпящих бедствие в Средиземном море моряков из-за некоего запрета. В итоге моряков спасло испанское судно Salvamar Draсo.

ЖЗЛ
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