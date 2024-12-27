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09:46, 27 декабря 2024Россия

Медведев ответил на отказ норвежского судна спасать российских моряков с сухогруза

Медведев: нельзя прощать отказ норвежского судна спасать моряков РФ с Ursa Major
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Social media / Reuters

Отказ норвежского судна спасти российских моряков с тонущего в Средиземном море сухогруза Ursa Major нельзя простить, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале.

Медведев призвал наказать Европу всеми доступными способами, так как она стала главным оплотом русофобии в мире. По мнению политика, именно страны Европы виноваты в срыве переговоров в Стамбуле, поэтому нужно помогать всем деструктивным процессам на их территориях.

«Почему так жестко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — написал Медведев.

Судно Ursa Major, которое следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира 24 декабря. В МИД России заявили, что судно потерпело крушение после взрыва в машинном отделении. Два человека числятся пропавшими без вести при крушении.

Впоследствии стало известно, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт терпящих бедствие в Средиземном море моряков. Шлюпка с российскими моряками с тонущего корабля направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, но ее отказались принять из-за некоего запрета. В итоге терпящих бедствие спас испанский корабль Salvamar Drago.

ЖЗЛ
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