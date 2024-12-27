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11:32, 27 декабря 2024Забота о себе

Женщинам дали советы по изменению домашнего ухода за кожей зимой

Дерматолог Никитина посоветовала зимой отказаться от использования скрабов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fleur Kaan / Unsplash

Чтобы нивелировать негативное влияние холода, отопления и недостатка солнечного света на кожу зимой, необходимо скорректировать домашний уход, посоветовала косметолог, дерматолог, владелица клиники Seaside Beauty Clinic Limassol Екатерина Никитина. Советы, какие именно изменения надо внести, врач дала женщинам в разговоре с «Лентой.ру».

Зимой в домашний уход необходимо включить средства с керамидами, липидами, витаминами и антиоксидантами в составе, считает дерматолог. Еще одним важным ингредиентом в кремах, подходящих для холодного времени года, она назвала ниацинамид, который быстро заживляет микроповреждения и снимает раздражение после воздействия ветра и мороза. При этом наносить уходовые средства необходимо минимум за полчаса до выхода на улицу, добавила эксперт.

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Также, по мнению Никитиной, зимой нужно отказаться от использования скрабов — их лучше заменить мягкими пилингами. Кроме того, по ее словам, одним из обязательных этапов ухода обязательно должен быть pH-балансирующий тоник, которым следует пользоваться сразу после очищения кожи.

В заключение врач призвала избегать резкого перепада температур и научиться правильно согреваться. «Как бы ни хотелось, вернувшись с улицы, нырнуть в горячую ванну, не делайте этого сразу. Дайте коже адаптироваться под другой микроклимат, чтобы избежать неприятных последствий. А после контакта с водой обязательно наносите крем на слегка влажную кожу для лучшей гидратации», — посоветовала она.

Ранее дерматолог Яна Ходневич назвала способы профилактики пигментных пятен. Она предупредила, что они могут появиться из-за порезов и ожогов.

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