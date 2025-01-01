Карякин раскритиковал ФИДЕ за разделение титула чемпиона мира

Сергей Карякин: ФИДЕ создает правила для того, чтобы их нарушать

Россиянин Сергей Карякин раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) за решение разделить победу на чемпионате мира по блицу между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

«Основной вывод это то, что ФИДЕ создает правила для того, чтобы их нарушать. Особенно если ты Магнус Карлсен! Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды, отыграв основное и дополнительное время, вместо пробития пенальти просто… согласились на ничью? Абсурд!» — написал Карякин.

Ранее решение ФИДЕ подверг критике американский шахматист Ханс Ниманн, который также принимал участие в турнире. «Шахматы официально превратились в цирк. Такого еще не было в истории. Чемпион мира может быть только один», — посчитал Ниманн.

1 января Непомнящий и Карлсен разделили первое место чемпионата мира по блицу, проходившему в Нью-Йорке. Финал состоял из четырех партий: первые две остались за норвежцем, но россиянин сумел восстановить равенство. Соперники договорились о ничьей, а ФИДЕ согласилась разделить титул между ними.

