Непомнящий высказался о решении ФИДЕ разделить победу на ЧМ между ним и Карлсеном

Ян Непомнящий о решении ФИДЕ: было нелегко, это был изнуряющий день для всех

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разделить победу на чемпионате мира (ЧМ) по блицу между ним и норвежцем Магнусом Карлсеном. Его слова приводит YouTube-канал ФИДЕ.

«Было, безусловно, нелегко. Это блиц, случиться может всякое. Мне уже приходилось отыгрываться в матче против Уэсли Со, а Магнусу — в игре с [Хансом] Ниманном. Это был долгий и изнуряющий день для всех», — отметил Непомнящий.

Ранее генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский объяснил решение разделить титул чемпиона мира по блицу между Непомнящим и Карлсеном. По его мнению, оба шахматиста были достойны титула.

1 января Непомнящий и Карлсен разделили первое место чемпионата мира по блицу, проходившему в Нью-Йорке. Финал состоял из четырех партий: первые две остались за норвежцем, но россиянин сумел восстановить равенство. ФИДЕ приняла решение разделить титул по ходу турнира.