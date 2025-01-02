26-летний боец MMA умер в новогоднюю ночь

Боец ММА Хакарайя Уилсон умер в 26 лет в новогоднюю ночь

Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Хакарайя Уилсон умер в 26 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, тело спортсмена обнаружено в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Гисборне. Отмечается, что Уилсон приехал туда на музыкальный фестиваль. Полиция инициировала расследование

Последний бой новозеландец провел 27 октября 2024 года на турнире Canggu Fight Night 32 на Бали. Тогда он техническим нокаутом одержал победу над филиппинцем Марком Алькобой. Всего в активе бойца три победы и одно поражение в поединках по правилам смешанных единоборств.

12 сентября 2022 года экс-боец UFC, канадец Элиас Теодору умер от онкологического заболевания в возрасте 34 лет. Теодору диагностировали рак печени четвертой стадии.