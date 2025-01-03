Джонсон: если Запад не примет условия Путина, то Россия дойдет до Днепра

Если западные страны не примут условия мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенные российским лидером Владимиром Путиным, то Вооруженные силы (ВС) России дойдут до Днепра. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

«У западных стран есть выбор — согласиться с условиями Путина для мира или нет. Но они этого делать не собираются, из-за чего Россия продолжит наступление, пока не дойдет до Днепра. Как Украина, так и Запад ничего с этом не смогут сделать», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, ВС России придерживаются своего темпа и успешно продвигаются, истощая Вооруженные силы Украины (ВСУ). Также он указал на то, что российские военные «не вступают в лобовые столкновения с украинцами с целью сохранить личный состав».

Ранее бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что ВСУ теряют стратегические резервы, задействуя их в боях в Курской области. Он отметил, что атака на Курскую область стала «безуспешной авантюрой», которая может привести к «военному коллапсу» Украины.