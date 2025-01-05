Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 5 января 2025Экономика

Приставы решили разыскать известную телеведущую за долги по коммуналке

Mash: не имеющая жилья телеведущая Малиновская задолжала за коммуналку
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Судебные приставы пытаются разыскать известную телеведущую и модель Машу Малиновскую из-за долгов за коммунальные услуги. При этом задолжавшая знаменитость официально не имеет жилья, сообщает Telegram-канал Mash.

⁠Налоговая и АО «Мосэнергосбыт» пытаются взыскать с Малиновской долг в размере125 тысяч рублей с 2020 года. Долг набежал за коммунальные услуги и жилплощадь. Однако за четыре года так и не удалось выяснить, где живет телеведущая и какой недвижимостью владеет. Последний иск пришел на ее имя летом прошлого года, и то по адресу, где она не проживает.

Материалы по теме:
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2» Самое продолжительное и скандальное шоу на российском телевидении прекращает существование
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2»Самое продолжительное и скандальное шоу на российском телевидении прекращает существование
18 декабря 2020
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект» «Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
21 декабря 2020

Ранее Малиновская раскритиковала современные российские шоу, в частности программу «Мужское / Женское» на Первом канале. Она высказалась о подобных передачах фразой «просто чудовищно».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Россией произошла вспышка нового метапневмовируса. Чем он опасен и как передается?

      Вторжение ВСУ в Курскую область признали провальным

      Новые власти Сирии замазали на фото Бербок

      Жителей Курской области предостерегли от возвращения в «серую зону»

      Хинштейн раскритиковал чиновников за слова о ситуации на фронте

      Партия Шольца потребовала удалить твит о его визите в Москву

      Солдаты ВСУ высказались о Российской армии

      Во Владимирской области будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Тарасова прокомментировала решение допустить российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше