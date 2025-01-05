Приставы решили разыскать известную телеведущую за долги по коммуналке

Mash: не имеющая жилья телеведущая Малиновская задолжала за коммуналку

Судебные приставы пытаются разыскать известную телеведущую и модель Машу Малиновскую из-за долгов за коммунальные услуги. При этом задолжавшая знаменитость официально не имеет жилья, сообщает Telegram-канал Mash.

⁠Налоговая и АО «Мосэнергосбыт» пытаются взыскать с Малиновской долг в размере125 тысяч рублей с 2020 года. Долг набежал за коммунальные услуги и жилплощадь. Однако за четыре года так и не удалось выяснить, где живет телеведущая и какой недвижимостью владеет. Последний иск пришел на ее имя летом прошлого года, и то по адресу, где она не проживает.

Ранее Малиновская раскритиковала современные российские шоу, в частности программу «Мужское / Женское» на Первом канале. Она высказалась о подобных передачах фразой «просто чудовищно».