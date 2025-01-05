Российские теннисисты Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира в Гонконге

Российские теннисисты Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира в Гонконге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале турнира в Гонконге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В борьбе за титул в парном разряде россияне уступили британцу Люку Джонсону и представителю Нидерландов Сандеру Арендсу 7:5 4:6 7:10. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Следующим турниром для Хачанова и Рублева будет первый в сезоне мэйджор — Australian Open. Он стартует в Мельбурне 12 января.

Ранее тренер Рублева Жил Висенте рассказал, что российские теннисисты часто чувствуют себя несчастными на корте. «Другие игроки часто путешествуют на турниры с родными людьми, но русские никогда так не делают», — заявил Висенте.