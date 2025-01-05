Во Владимирской области будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками

Во Владимирской области будет возбуждено дело о жестоком обращении с гимнастками

Во Владимирской области будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками. Об этом стало известно из заявления Следственного комитета России.

«В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы города Владимира, в котором она сообщает, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — говорится в заявлении СК РФ.

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал видео, на котором мать одной из гимнасток рассказала, что ее дочь пришла домой после тренировки с разбитыми губами. Девочка призналась, что тренер применяла к ней физическое насилие.

Федерация гимнастики России осудила инцидент и заявила, что готова оказать необходимое сотрудничество следственным органам в установлении деталей случившегося.

Ранее стало известно, что Федерацию гимнастики Азербайджана наказали за насилие в отношении спортсменок. Тренеры понесли ответственность за различные виды жестокого обращения и физического насилия в отношении спортсменок, включая избиение за лишний вес. Отмечается, что расследование длилось более трех лет.