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20:52, 8 января 2025Экономика

Число афтершоков после землетрясения в Тибете выросло

Число афтершоков после землетрясения в Тибете перевалило за 600
Виктория Клабукова

Фото: Tibet Fire and Rescue / Reuters

Тибет продолжает чувствовать последствия мощного землетрясения. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на местный сейсмологический центр.

Число афтершоков на юго-западе Китая растет и уже перевалило за шесть сотен. По подсчетам специалистов, спустя часы после основного землетрясения тибетцы ощутили еще 646 повторных подземных толчков. Как уточняется, четыре из них набрали силу в пределах 4-4,9 балла. Магнитуда 28 афтершоков составила от 3,0 до 3,9 балла.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло во вторник, 7 января, в Тибетском автономном районе около границы с Непалом. Эпицентр сейсмособытия находился в 163 километрах к юго-западу от Шигадзе и залегал на глубине около 10 километров. По последним данным, жертвами бедствия стали 126 человек, еще 188 пострадали. Свои соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину выразил президент РФ Владимир Путин. Вслед за ним слова сочувствия китайским властям передал глава МИД России Сергей Лавров.

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