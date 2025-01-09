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21:01, 9 января 2025Спорт

Стало известно о приостановке переговоров о товарищеской игре России с Азербайджаном

Sport24: Переговоры о товарищеском матче России с Азербайджаном приостановили
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сборная Азербайджана по футболу

Сборная Азербайджана по футболу. Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images

Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче футбольных сборных стран. Об этом стало известно Sport24, который ссылается на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что на одном из последних собраний Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представители Российского футбольного союза (РФС) и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вели общение по поводу возможного матча весной-летом 2025 года. Кроме того, обсуждались вопросы о сотрудничестве двух организаций.

До официальных переговоров о матче, по информации источника, дело не дошло. Теперь возможная игра не обсуждается из-за напряженности в отношениях двух стран.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира 2026 года также прошла без участия россиян.

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