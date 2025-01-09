Люди по всему миру отказываются от сексуальной одежды. Что вдруг произошло и как это связано с Первой мировой войной?

Казалось бы, вечный тренд на нарочитую сексуальность в 2024 году неожиданно начал угасать. Вслед за этим актуальность потеряли и экстравагантные тенденции, на смену которым пришла тихая роскошь и сottage core. К тому же молодежь вдруг потеряла интерес к идеям бодипозитива, а главные сторонники движения и вовсе принялись массово худеть и отказываться от своих убеждений. Почему общественность резко перешла на сторону консерватизма и действительно ли мода так взаимосвязана с политикой — разбиралась «Лента.ру».

«Одежда формирует, а не отражает культурные изменения»

На взаимосвязь модных тенденций и политической ситуации одними из первых указали редакторы The Huff Post. В их вирусном материале в первую очередь говорится о неожиданном возвращении общества к консерватизму.

Появление эстетики «чистой девушки», повсеместное использование «Оземпика» для похудения и популярность семейных блогеров — все это говорит о переходе к консервативным взглядам, утверждают обозреватели.

Модные тенденции не существуют в вакууме, они часто свидетельствуют о более масштабных культурных и общественных сдвигах Даниэль Вермеер руководитель отдела социальной коммерции ThredUp

Профессор истории американской индустрии моды в Университете Невады в Лас-Вегасе Дейрдре Клементе напоминает, что происходящие изменения на самом деле не уникальный случай. Обращение людей к традиционности, в том числе в моде, как правило, всегда предвещает сдвиг в сторону социального и политического консерватизма.

«Перед Первой мировой войной и Вьетнамом также произошел заметный сдвиг в сторону более провинциальной одежды, — пояснила историк. — Мода порождает культуру, которая, в свою очередь, привносит изменения во все сферы жизни. Одежда формирует, а не отражает культурные изменения».

Модные тренды предрекли победу Дональда Трампа на выборах в США

Дизайнер и модная обозревательница Элизия Берман отмечает, что придерживающиеся левых взглядов люди гораздо чаще отказываются от массовых трендов в пользу собственного неповторимого стиля. Правые же, напротив, обычно не только внимательно следят за тенденциями в индустрии, но и следуют им.

«Люди пристрастились к традиционным американским брендам, таким как Ralph Lauren, и начали обращаться к женственности», — пояснила она.

В 2024 году в противовес откровенности вдруг стали актуальны такие течения, как cottagecore, cowboycore, tomato girl и grocery girl

Показ Ralph Lauren на Неделе моды в Нью-Йорке Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Параллельно с трендами на скромную одежду выросла и популярность так называемых tradwifes — «традиционных жен», которые строят свою жизнь в соответствии с традиционными ценностями.

Самыми яркими представителями tradwifes называют Нару Смит и Ханну Нилман — многодетных матерей, демонстрирующих в соцсетях классическую, патриархальную систему ценностей. В видео женщины показывают свой быт, готовят еду на всю семью и делятся секретами материнства.

В ноябре Нара Смит и ее супруг Лаки даже оказались в центре скандала: в ноябре пару заподозрили в работе на правительство, а именно в пропаганде идей правых. Тогда пара хоть и не открыто, но поддержала Трампа на выборах, чем разгневала либеральную часть своей аудитории.

Ханна Нилман Фото: @ballerinafarm

По словам Берман, возвращение к консервативной моде, а следовательно, и патриархальной системе ценностей и вправду во многом повлияло на результаты прошедших выборов в США, где победу одержали республиканцы. «Все это обусловило победу Трампа», — заключила эксперт.

«Возвращение джинсовых юбок в пол было для меня тем самым знаком», «Когда модницы начали носить свитера с американским флагом — я сразу предвидела победу республиканцев», «Я помню, как в старших классах изучал историю моды и мой учитель говорил, что подолы юбок расскажут вам все, что нужно знать о политической ситуации», — писали многочисленные пользователи соцсетей.

Почему общество отвергло бодипозитив?

В сети спорят и о возвращении тренда на худобу после многолетней борьбы активистов бодипозитива за принятие любых типов фигур. «Действительно ли "Оземпик" стал предвестником победы Трампа и перехода большинства к правым взглядам?» — задаются вопросом критики.

«Оземпик» и его аналоги быстро стали популярными средствами для снижения веса, в том числе и у звезд. Однако изначально препарат предназначался для лечения пациентов с диабетом второго типа

Профессор, основатель и директор Института права моды при Школе права Фордхэма Сьюзан Скафиди считает, что популярность худобы на самом деле связана с другим, но при этом смежным культурным разделением: богатые против бедных, а не консерваторы против либералов.

Дональд Трамп по время президентской гонки Фото: Scott Olson / Getty Images

«В обществе, переполненном пустыми калориями и в основном малоподвижной работой, чтобы быть стройным, требуются свободное время для занятий спортом, доступ к здоровой пище, деньги на покупку лекарств по рецепту или все вышеперечисленное. Это могут позволить себе только обеспеченные люди», — пояснила Скафиди.

Доцент Университета Торонто Метрополитен Генри Дельгадо согласился с коллегой и напомнил, что появление или угасание того или иного модного тренда не может полностью отражать настроение многогранного современного общества. «Тенденции возникают из культурных и идеологических позиций, которых в наши дни становится все больше», — подытожил он.

