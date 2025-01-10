Чемпионка US Open отказалась от антисептика из-за боязни попадания допинга в организм

Теннисистка Радукану отказалась от антисептика из-за боязни попадания допинга

Чемпионка теннисного турнира «Большого шлема» US Open британка Эмма Радукану отказалась от использования антисептика из-за боязни попадания допинга в организм. Об этом пишет talkSPORT.

«Меня очень сильно покусали муравьи и возникла аллергическая реакция. Все распухло. Кто-то дал мне антисептический спрей, но я отказалась. Я подумала, что перетерплю, потому что не хочу рисковать», — заявила Радукану.

Радукану становилась чемпионкой US Open в 2021 году в 18-летнем возрасте. Она стала первой теннисисткой в истории, которая выиграла турнир «Большого шлема», выйдя в основную сетку из квалификации. На предстоящем Australian Open, стартующем 12 января в Мельбурне, Радукану в первом круге сыграет против россиянки Екатерины Александровой.

В 2024 году произошли два допинг-скандала с участием лидеров мирового тенниса. В организме первой ракетки мира среди мужчин Янника Синнера был обнаружен стероид клостебол. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за массажиста, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Синнер избежал дисквалификации. Позднее польскую теннисистку Игу Швентек уличили в применении триметазидина. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности, так как спортсменка непреднамеренно употребила загрязненный препарат (мелатонин). Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание.