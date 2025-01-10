На Украине удивились словам Трампа о встрече с Путиным

Украинская журналистка Панченко удивилась затягиванию встречи Путина и Трампа

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко удивилась затягиванию встречи президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа. Пост на эту тему доступен на ее странице на платформе X.

«Почему мы ждали эту встречу три года? Что мешало организовать ее раньше?» — написала журналистка.

10 января Дональд Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политика, в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этому приему.

Ранее избранный президент США заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Политик также добавил, что знает о готовности российского лидера к контактам с ним.