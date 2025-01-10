Продажи «Москвичей» превысили 23 тысячи автомобилей

«Москвич»: В 2024 году было реализовано более 23 тысяч автомобилей

Московский автомобильный завод «Москвич» в 2024 году продал более 23 тысяч автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает «Интерфакс».

Самой популярной моделью в линейке автозавода стал кроссовер «Москвич 3». Седанов «Москвич 6» продали 2,4 тысячи, а электрокаров «Москвич 3е» — только 1,3 тысячи единиц.

В декабре продажи составили 2,4 тысячи автомобилей, из которых более 360 седанов и более 160 электрических версий «Москвича 3».

Ранее представители завода пообещали, что продажи новинки бренда, «Москвича 8» стартуют в феврале. До конца 2024 года будет запущено производство этих семиместных кроссоверов, а начать их реализацию планируют во втором месяце 2025 года. Автомобиль с бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач представили в апреле прошлого года, он представляет собой вариацию китайского JAC X8 Plus.

В компании ожидают, что в 2025 году удастся продать 35-40 тысяч автомобилей бренда. Коммерческий директор завода Максим Златокрылец в ходе форума IMAF заявил, что этот показатель на 29-48 процентов больше, чем плановый показатель продаж в 2024 году.