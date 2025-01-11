Россиянам раскрыли способ сжечь 1000 калорий за одну тренировку

Тренер Липина посоветовала заняться фитбоксингом для быстрого сжигания калорий

Тренер Ольга Липина раскрыла россиянам способ сжечь 1000 калорий за одну тренировку. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

Для быстрого сжигания калорий эксперт посоветовала заняться фитбоксингом. «Система тренировок организована так, чтобы всего за 45 минут проработать каждую группу мышц с помощью аэробной и силовой нагрузок. Это происходит благодаря тому, что, помимо ударов по специальному боксерскому мешку, выполняются разные виды приседаний, отжиманий и тяг», — объяснила специалист.

Липина отметила, что также на результаты занятий влияет уровень отягощения, с которым выполняются силовые элементы во время перерывов. Кроме того, во время данной тренировки пульс становится волнообразным, что стимулирует повышенное жиросжигание и, как следствие, похудение.

Ранее тренер по фитнесу и йоге Ирина Стрельникова дала советы по возвращению к занятиям спортом после долгих праздников. Она рекомендовала правильно поставить цель и подкреплять ее мотивирующим материалом.