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16:37, 11 января 2025Спорт

Россиянам раскрыли способ сжечь 1000 калорий за одну тренировку

Тренер Липина посоветовала заняться фитбоксингом для быстрого сжигания калорий
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Тренер Ольга Липина раскрыла россиянам способ сжечь 1000 калорий за одну тренировку. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

Для быстрого сжигания калорий эксперт посоветовала заняться фитбоксингом. «Система тренировок организована так, чтобы всего за 45 минут проработать каждую группу мышц с помощью аэробной и силовой нагрузок. Это происходит благодаря тому, что, помимо ударов по специальному боксерскому мешку, выполняются разные виды приседаний, отжиманий и тяг», — объяснила специалист.

Липина отметила, что также на результаты занятий влияет уровень отягощения, с которым выполняются силовые элементы во время перерывов. Кроме того, во время данной тренировки пульс становится волнообразным, что стимулирует повышенное жиросжигание и, как следствие, похудение.

Ранее тренер по фитнесу и йоге Ирина Стрельникова дала советы по возвращению к занятиям спортом после долгих праздников. Она рекомендовала правильно поставить цель и подкреплять ее мотивирующим материалом.

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