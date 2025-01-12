Бывший футболист сборной России рассказал о жизни в бараке

Бывший футболист сборной России Виктор Файзулин рассказал о детстве в бараке

Бывший полузащитник сборной России Виктор Файзулин рассказал о жизни в детстве в бараке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«До моих 18 лет жили в бараке с очень длинным коридором, удобствами на улице и общей кухней», — вспомнил футболист. Он подчеркнул, что у его родителей была возможность приобрести жилье, однако в этом не было необходимости.

Файзулин известен своими выступлениями в составе петербургского «Зенита». В составе команды футболист трижды становился чемпионом России. С 2012 по 2014 полузащитник провел за национальную команду 24 матча и забил четыре мяча.

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