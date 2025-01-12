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19:52, 12 января 2025Спорт

Махачев рассказал о мечте в UFC

Российский чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о мечте в ММА
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Российский чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев рассказал о мечте за карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Этим россиянин поделился в интервью стримеру Адину Россу.

«Моя мечта — стать двукратным чемпионом. Я не хочу уходить из этого спорта, пока не завоюю второй пояс», — сказал Махачев.

19 января Махачев будет защищать титул чемпиона в легком весе в поединке с другим россиянином Арманом Царукяном на UFC 311. Для Махачева это защита станет уже четвертой, три предыдущие были успешными. Россиянин дважды побеждал австралийца Алекса Волкановски и один раз американца Дастина Порье.

18 декабря 2024 года Махачев высказался о предстоящем поединке с Царукяном. «В первом бою я не знал его бэкграунд, он хорошо защищался от моей борьбы и дал непростой бой. Но сейчас я знаю все, на что он способен. Я должен закрывать вопрос и финишировать его. Чарльз Оливейра едва не задушил его в каждом из раундов», — заявил Махачев.

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