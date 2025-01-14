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13:29, 14 января 2025Забота о себе

Россиянкам назвали безопасную для здоровья ног высоту каблука

Флеболог Смирнова: Каблуки выше пяти сантиметров могут ухудшать кровоток в ногах
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kostikova Natalia / Shutterstock / Fotodom

Высота каблука выше пяти сантиметров может ухудшать кровоток в ногах, предупредила россиянок врач-флеболог Елена Смирнова. Ее слова передает РИА Новости.

Доктор заявила, что ходить в обуви с плоской подошвой — вредно, однако каблук не должен быть слишком высоким. Безопасной для здоровья высотой она назвала три-пять сантиметров. Если ходить на более высоких каблуках, будет перенапрягаться икроножная мышца, из-за чего кровоток в ней нарушится, предупредила Смирнова.

При постоянной нагрузке на сосуды вследствие ношения обуви на высоком каблуке возрастает риск развития варикоза, отметила флеболог. «Кроме того, в венах начинает скапливаться кровь, из-за чего человек чувствует усталость, боли и тяжесть в ногах», — подытожила она.

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Ранее Смирнова рассказала, что для профилактики развития тромбоза и варикоза нужно внести изменения в ежедневные привычки. Врач порекомендовала для профилактики болезней не увлекаться горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце.

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