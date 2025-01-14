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11:21, 14 января 2025Путешествия

В аэропорту еще одного российского города ограничили полеты

Росавиация: В аэропорту Уфы ограничили полеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В аэропорту еще одного российского города ввели временные ограничения на полеты — речь идет об Уфе. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения распространяются как на прилеты, так и на вылеты. О причинах такого решения в ведомстве не сообщают.

Аналогичные меры ввели еще в нескольких российских аэропортах утром 14 января. Сейчас план «Ковер» действует в Ижевске, Нижнекамске, Казани, Саратове, Ульяновске из-за риска атаки украинских беспилотников.

В Калуге, Тамбове и Пензе ограничения на полеты уже сняли.

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