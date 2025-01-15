Поставки российских нефтепродуктов в Индию обрушились

Экпорт нефтепродуктов из России в Индию упал в 11,6 раза по итогам октября

По итогам октября 2024 года экспорт российских нефтепродуктов в Индию сократился почти в 12 раз в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы азиатской страны.

За отчетный период российские экспортеры отправили в Индию нефтепродукты на общую сумму в 61,2 миллиона долларов. В месячном выражении показатель сократился в 1,7 раза. Отмечается, что октябрьские поставки стали минимальными с июля 2024 года. В результате Россия выпала из тройки главных экспортеров нефтепродуктов в Индию.

По итогам второго месяца осени РФ заняла четвертое место, хотя еще в сентябре находилась на второй строчке. Лидером же по доходам от поставок нефтепродуктов в Индию в октябре оказались Объединенные Арабские Эмираты (87,7 миллиона долларов), Сингапур (68,5 миллиона) и Южная Корея (67,5 миллиона).

После почти полного отказа Европы от российской нефти и нефтепродуктов главными покупателями сырья стали Китай и Индия. Однако санкции, введенные США в отношении этой отрасли экономики РФ 10 января, как утверждают эксперты, могут значительно затруднить доставку вышеуказанной продукции ключевым импортерам.

Новые американские ограничения, в частности, затронули двух российских нефтегигантов — компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Как отмечает агентство Bloomberg, в Индии признали эффективность последних антироссийских санкций США и уже приступили к поискам альтернативных поставщиков сырья.