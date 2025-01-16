Офицеру ПВО вынесли приговор за сбитый над Крымом вертолет Ми-8. Военного обвинили в халатности

Офицер ПВО Пашков получил срок за сбитый Ми-8 вместо дрона над Крымом

Офицеру противовоздушной обороны (ПВО) Игорю Пашкову вынесли первый приговор за халатность, проявленную в процессе отражения предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров Крым. В результате вместо украинского дрона был сбит российский вертолет Ми-8.

Жертвами происшествия стали три человека. Военного приговорили к двум годам и девяти месяцам в колонии-поселении. При этом суд отклонил иск Минобороны о взыскании с него около 200 миллионов рублей (стоимость сбитого вертолета).

Кроме того, старший помощник оперативного дежурного командного пункта части ПВО был лишен права занимать должности, которые предусматривают организационно-распорядительные функции на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на один год.

В гарнизонном суде фигурант признал свою вину, с него взыскали пять миллионов рублей в пользу Министерства обороны. Вдовам пилотов суд также назначил компенсацию морального вреда по одному миллиону рублей.

Су-30 и Ми-8 вступили в бой с безэкипажными катерами ВСУ

В декабре российский истребитель Су-30 и вертолет Ми-8 вступили в бой с новейшими безэкипажными катерами (БЭК) Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать Крымский мост.

Для отвлечения российских военных были задействованы БЭК с пулеметными турелями и блоками авиационных ракет. Атака украинской армии была отражена. ВСУ впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия».

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, что катер «Гавия» разрабатывался изначально для подводных исследований компанией из Исландии. По его словам, внешне он похож на торпеду, которая может погружаться на глубину до тысячи метров.

Польша передала Украине непригодные вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP

Польша передала Министерству внутренних дел Украины непригодные к эксплуатации вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP. По данным источников в российских силовых структурах, их можно использовать только как запчасти для других единиц техники.

Получается, что, отдавая некондиционную технику, Варшава не только избавится от хлама, но получит хорошую компенсацию от Евросоюза. Украинские коррумпированные чиновники наверняка получат от Польши свои дивиденды, еще больше загоняя «незалежную» в пропасть Источники в российских силовых структурах

Отмечается, что вертолеты Bell 412-HP были приняты на вооружение польских вооруженных сил в 1993 году, а затем, в 2011-м, переданы варшавской полиции. Они находились в ангаре из-за негодности к службе.

В январе высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты в настоящий момент не приняли решение о предоставлении Украине многоцелевых вертолетов Blackhawk, но ищут подходящие варианты. Он подчеркнул, что не может сообщить никаких дополнительных деталей по предоставлению ВСУ вертолетов третьими странами.