В UFC высказались о скандале Нурмагомедова на рейсе в США

Гендиректор UFC Уайт: Нурмагомедов не должен был летать с Frontier Airlines

Гендиректор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о скандаре спортсмена Хабиба Нурмагомедова с бортпроводником на рейсе в США, после которого его сняли с самолета. Он заявил на YouTube-канале Pardon My Take, что непобежденный чемпион UFC вовсе не должен был связываться с авиакомпанией Frontier Airlines.

«Какого черта он вообще пользовался их услугами? У него больше денег, чем у кого-либо, а он остается скромным и летает на самолете дерьмовой авиакомпании. Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя сняли с рейса Frontier Airlines», — заявил генеральный директор UFC.

Уайт добавил, что у Хабиба достаточно денег, чтобы не участвовать в боях. Он предложил научить спортсмена пользоваться чартерными рейсами.

«Там, видимо, работают полные идиоты, поскольку рядом с аварийным выходом должен сидеть как раз такой человек, как Хабиб Нурмагомедов», — подчеркнул представитель UFC. По его словам, человек с таким состоянием вовсе не должен знать о «таком шлаке, как Frontier Airlines».

Ранее стало известно, что Нурмагомедов направлялся в Лос-Анджелес, где 19 января пройдет турнир UFC 311. Перед началом полета к его месту у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился.