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09:28, 17 января 2025Наука и техника

Экс-глава PlayStation объяснил провал портативных консолей

Экс-глава PlayStation назвал причины провала компактной консоли PS Vita
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Бывший руководитель PlayStation Шухей Йошида объяснил, почему компактная приставка Vita не была так успешна, как этого хотели в компании. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Kinda Funny Gamescast.

Портативная консоль PlayStation Vita (PS Vita) вышла в 2011 году и оказалась преемником PlayStation Portable. Однако она разошлась тиражом всего 10-15 миллионов единиц. Для сравнения: ее предшественник получил 80 миллионов продаж. Йошида признался, что консоль имела несколько недостатков, и назвал причины провала.

Экс-глава PlayStation заметил, что приставка была потрясающей, но ее себестоимость оказалась слишком высокой. Модель получила сенсорную поверхность на обратной стороне, что привело к удорожанию производства. При этом на этапе разработки девайс имел разъем для подключения к телевизору, но в итоге инженеры отказались от него — Йошида посчитал это решение неправильным.

Также геймеры были не очень рады, что для PS Vita им пришлось покупать отдельные карты памяти, которые были несовместимы с другими приставками. В заключение Шухей Йошида подчеркнул, что компании приходилось распределять усилия между обычной консолью PlayStation 3 и портативной Vita и это не всегда заканчивалось успехом.

16 января компания Nintendo анонсировала новую компактную консоль Switch 2. Девайс получил более мощное железо, увеличенный экран, геймпады Joy-Con на магнитах.

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