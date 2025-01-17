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05:45, 17 января 2025Путешествия

Россиянин побывал в Северной Корее и рассказал об одной опасности

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Reuters

Россиянин побывал в Северной Корее и рассказал об одной опасности, с которой могут столкнуться туристы во время поездки. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора, путешественникам потребуется смелость, чтобы отправиться в одну из самых закрытых стран мира.

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«Еще бы, ведь прилететь туда можно исключительно на самолетах национальной авиакомпании Air Koryo, возраст которых иначе, как почтительным, не назовешь», — пояснил он.

Блогер отметил, что сам он добрался до Пхеньяна из Владивостока на советском самолете Ту-154 1976 года выпуска. Этот лайнер «и целиком, и в деталях смотрелся прямо-таки дряхлым стариком».

Россиянин добавил, что рейс прошел благополучно, хотя при посадке воздушное судно немного трясло. «Долетели — и на том спасибо!» — заключил он.

Ранее другая туристка, которая посетила КНДР больше 30 раз, развеяла миф о труднодоступности этой страны. По ее словам, купить тур и получить визу туда очень легко.

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